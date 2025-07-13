В Харьковской области непогода обесточила около 30 тысяч абонентов

Ситуация с электроснабжением

В Харьковской области без света остаются около 30 тысяч абонентов. Энергетики работают над восстановлением сетей, но из-за масштабных повреждений процесс может затянуться.

Фото: Харьков накрыла непогода (t.me/synegubov)

В городе и области зафиксировано по меньшей мере шесть серьезных инцидентов.

Основные последствия непогоды:

Чугуевский район. От травм, полученных из-за падения дерева, погибла 56-летняя женщина.

От травм, полученных из-за падения дерева, погибла 56-летняя женщина. Харьков, Салтовский район. Сорвало крышу частного дома, пострадали три человека.

Сорвало крышу частного дома, пострадали три человека. Харьков, Основянский район. Дерево упало на 7-летнюю девочку, ребенок получил травмы.

Дерево упало на 7-летнюю девочку, ребенок получил травмы. Харьков, Шевченковский район. Дерево упало на авто, пострадал 52-летний мужчина с травмой головы.

Дерево упало на авто, пострадал 52-летний мужчина с травмой головы. Харьков, Слободской район. Ветер повалил башенный кран.

Ветер повалил башенный кран. Харьковский район. На электричку возле станции Покотиловка упало дерево.

Синегубов предупредил, что в Харькове и области сохраняется угроза повторного урагана. 13 июля ожидается гроза, местами град и шквалы 15-20 метров в секунду.