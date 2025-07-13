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В Харьковской области непогода обесточила около 30 тысяч абонентов

Фото: Непогода обесточила почти 30 тысяч абонентов на Харьковщине (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владислава Ткаченко

Вечером 12 июля Харьковскую область накрыл мощный ливень с порывами ветра до 20 м/с. Стихия повалила деревья, повредила кровли, электроопоры и технические конструкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОГА Олега Синегубова.

Ситуация с электроснабжением

В Харьковской области без света остаются около 30 тысяч абонентов. Энергетики работают над восстановлением сетей, но из-за масштабных повреждений процесс может затянуться.

 
Фото: Харьков накрыла непогода (t.me/synegubov)

В городе и области зафиксировано по меньшей мере шесть серьезных инцидентов.

Основные последствия непогоды:

  • Чугуевский район. От травм, полученных из-за падения дерева, погибла 56-летняя женщина.
  • Харьков, Салтовский район. Сорвало крышу частного дома, пострадали три человека.
  • Харьков, Основянский район. Дерево упало на 7-летнюю девочку, ребенок получил травмы.
  • Харьков, Шевченковский район. Дерево упало на авто, пострадал 52-летний мужчина с травмой головы.
  • Харьков, Слободской район. Ветер повалил башенный кран.
  • Харьковский район. На электричку возле станции Покотиловка упало дерево.

Синегубов предупредил, что в Харькове и области сохраняется угроза повторного урагана. 13 июля ожидается гроза, местами град и шквалы 15-20 метров в секунду.

Непогода в Харькове

Напомним, мы писали, что в результате ливня многие улицы Харькова были затоплены.

Кроме того, из-за мощного ветра было немало сообщений о падении деревьев. Только в Саду Шевченко (центр города), как утверждалось, упало по меньшей мере 10 деревьев. Также писали, что дерево упало на электричку и не только.

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Харьков