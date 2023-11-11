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Обганяв комбайн і наїхав на міну. У Харківській області підірвався автомобіль

Харківська область, Субота 11 листопада 2023 21:16
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Обганяв комбайн і наїхав на міну. У Харківській області підірвався автомобіль Фото: в Харківській області на міні підірвався автомобіль (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Чугуївському районі Харківської області на міні підірвався автомобіль. В результаті інциденту постраждав чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Харківської прокуратури.

За даними слідства, сьогодні ввечері на дорозі між селами Гракове та Мосьпанове автомобіль, який намагався обʼїхати сільськогосподарську машину, підірвався на вибухонебезпечному предметі.

Обганяв комбайн і наїхав на міну. У Харківській області підірвався автомобіль

"За попередніми даними, це була міна", - повідомили правоохоронці.

Внаслідок вибуху 46-річний водій отримав осколкові поранення. Наразі він перебуває у лікарні.

Мінна небезпека

Нагадаємо, що внаслідок війни з Росією, у фронтових регіонах залишається високою мінна небезпека. У зв'язку з цим цивільних закликають:

  • уникати невідомих й неперевірених ґрунтових доріг;
  • не чіпляти будь-які підозрілі предмети;
  • не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, заплави річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точились бої, або ж які перебували під окупацією.

Ми також писали, як спрацьовують та чим небезпечні протипіхотні міни.

У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про "знахідку" в ДСНС або ж в Нацполіцію за телефонами 101 й 102.

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харков Війна Росії проти України
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