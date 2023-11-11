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Обгонял комбайн и наехал на мину. В Харьковской области подорвался автомобиль

Харьковская область, Суббота 11 ноября 2023 21:16
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Обгонял комбайн и наехал на мину. В Харьковской области подорвался автомобиль Фото: в Харьковской области на мине взорвался автомобиль (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Чугуевском районе Харьковской области на мине взорвался автомобиль. В результате инцидента пострадал мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Харьковской прокуратуры.

По данным следствия, сегодня вечером на дороге между селами Граково и Мосьпаново автомобиль, пытавшийся объехать сельскохозяйственную машину, взорвался на взрывоопасном предмете.

Обгонял комбайн и наехал на мину. В Харьковской области подорвался автомобиль

"По предварительным данным, это была мина", - сообщили правоохранители.

В результате взрыва 46-летний водитель получил осколочные ранения. В настоящее время он находится в больнице.

Минная опасность

Напомним, что в результате войны с Россией во фронтовых регионах остается высокой минная опасность. В связи с этим гражданских призывают:

  • избегать неизвестных и непроверенных грунтовых дорог;
  • не цеплять какие-либо подозрительные предметы;
  • не посещать леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или находившиеся под оккупацией.

Мы также писали, как срабатывают и чем опасны противопехотные мины.

В случае обнаружения подозрительного предмета сообщите о "находке" в ГСЧС или в Нацполицию по телефонам 101 и 102.

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