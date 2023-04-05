В Харківській області на міні підірвався сапер

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал поліції Харківської області.

Зазначається, що трагедія сталась під час обстеження й розмінування території населеного пункту.

"5 квітня до чергової частини відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про те, що в селі Нова Гусарівка на вибуховому пристрої підірвався працівник відділу спеціальних вибухових робіт ГУ ДСНС в Чернігівській області", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Харкові від вибуху гранати загинув чоловік. Також нещодавно поблизу села Шляхове Бериславської громади цивільний підірвався на російській вибухівці.

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