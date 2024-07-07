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У Харківській області на міні підірвалась ціла родина, - ОВА

Фото: табличка "Увага, міни" (https://t.me/synegubov)
Автор: Едуард Ткач

У Харківській області автівка наїхала на ворожу міну. Внаслідок підриву загинула ціла родина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Він повідомив, що родина їхала на легковому автомобілі на грунтовій дорозі у лісі в Харківському районі.

За попередніми даними правоохоронців, загинули четверо людей, серед них є дитина. Наразі триває розпізнавання тіл.

Зі слів рідних загиблих, в авто могли бути шестеро людей: 4 дорослих та 2 дитини.

"Подальший пошук тіл та встановлення осіб триває. На місці трагедії працюють слідчі та рятувальники", - додав Синєгубов.

Нагадаємо, що у Луцьку з невідомого автомобіля кинули гранату в натовп людей. Внаслідок вибуху є постраждалі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у тимчасово окупованому Мелітополі пролунали декілька вибухів. Після атаки палав аеродром.

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