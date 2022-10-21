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У Харківській області ексгумували тіла трьох загиблих, серед них є дитина

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Україна, П'ятниця 21 жовтня 2022 18:49
У Харківській області ексгумували тіла трьох загиблих, серед них є дитина Фото: У Харківській області ексгумували тіла трьох загиблих, серед них є дитина (khar.gp.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 21 жовтня, в Харківській області ексгумували тіла трьох осіб. Серед них є загибла 10-річна дівчинка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури та сторінку поліції Харківської області.

"73-річний мешканець смт Старий Салтів помер на території садового товариства в травні. 19 жовтня поліція провела ексгумацію тіла. Причини смерті встановить судово-медична-експертиза",- йдеться у повідомленні.

За інформацією поліцейських, в той же день вдалося знайти тіло ще одного чоловіка. Попередньо, він загинув наприкінці травня під час ворожого обстрілу селища. Також правоохоронці провели ексгумацію тіла 10-річної дівчинки в селі Новий Бурлук.

"25 лютого 2022 року, під час обстрілу с. Новий Бурлук Чугуївського району збройними силами РФ, поранення отримали цивільні мешканці - 58-річна жінка та її 10-річна онука. Дівчинку було поранено в грудну клітину", - заявили в прокуратурі.

Дівчинку намагались врятувати та довезти у лікарню в Чугуїв, однак по дорозі до медзакладу машина потрапила під повторний обстріл росіян, внаслідок чого дівчина отримала поранення голови та загинула.

Нагадаємо, що під Куп'янськом знайшли 5 загиблих, що підірвались на міні під час евакуації ще в травні.

Також поблизу Куп’янська виявили ще три тіла закатованих людей.

Українські військові звільнили Ізюм 11 вересня, після чого там було виявлено місце масового поховання людей в лісі. Загалом ексгумовано 436 тіл, більшість з них мають ознаки насильницької смерті, а 30 - сліди катувань.

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