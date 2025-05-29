У Харкові чули вибух після попередження про швидкісну ціль

Близько 18:30 сьогодні, 29 травня, військові Повітряних сил України попередили мешканців Харківської області про рух швидкісної цілі в їх напрямку.

Вже за кілька хвилин мер Харкова повідомив, що у Харкові було чутно вибух.

Однак пізніше зазначив, що, за його інформацією, під ударом опинився не сам Харків, а Харківська область.

Зауважимо, що станом на 18:46 в області досі оголошена повітряна тривога.

Оновлено о 19:00.

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що ворог атакував Харківську область двома ракетами.

"Вибухи пролунали в передмісті Чугуєва. Інформація про постраждалих та наслідки влучання уточнюється", - додав він.

Синєгубов також наголосив що окупанти не припиняють терор мирного населення Харківщини та закликав мешканців області не ігнорувати сигналів тривоги.