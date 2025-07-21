В Харьковской области мужчина ворвался в ТЦК и СП и ударил полицейского
В одном из поселков Харьковской области местный житель ворвался в районный ТЦК и СП и нанес телесные повреждения работнику Нацполиции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полицию Харьковской области.
Отмечается, что инцидент произошел 20 июля в 01:45 в поселке Кегичевка Берестинского района.
Во время несения службы, сотрудники Нацполиции проверяли документы местного жителя, который, согласно базе данных, находился в розыске как лицо, уклоняющееся от мобилизации.
После проверки, правоохранители передали мужчину в Берестинского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦК) для дальнейшего оформления соответствующих материалов.
Однако в это время в помещение учреждения ворвался 20-летний местный житель. Молодой человек вел себя агрессивно и оказывал сопротивление полицейским. Он ударил одного из правоохранителей, в результате чего полицейский получил телесные повреждения.
Злоумышленник был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По факту нападения следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас решается вопрос о сообщение мужчине о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Инциденты с участием работников ТЦК и СП
В разных областях и населенных пунктах Украины продолжают фиксироваться скандальные инциденты с участием работников ТЦК и СП.
Так, 19 июля в Одессе работники местного ТЦК и СП жестко задержали врача, приехавшего из Харькова. Мужчину затолкали в микроавтобус и зажали ему дверью голову. Сейчас он находится в реанимации.
В ТЦК и СП проводят служебное расследование инцидента.
12 июля в Волынской области мужчина напал на работников ТЦК и СП с лопатой. Ему объявили подозрение за насилие в отношении должностного лица.
А в начале месяца в Ровенской области военнослужащего ТЦК избили во время проверки документов.
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