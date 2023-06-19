У Харківській області чоловік підірвався на міні

"Сьогодні в деокупованому Ізюмі внаслідок детонації невідомого вибухонебезпечного предмета 52-річний чоловік дістав поранення", - ідеться в повідомленні.

Постраждалого госпіталізували з численними осколковими ураженнями.

При цьому наголошується, що в регіоні залишається високою мінна небезпека.

"Закликаємо не чіпати вибухонебезпечні предмети. У разі виявлення підозрілого предмета необхідно поінформувати ДСНС за номером 101 або поліцію - 102", - йдеться в повідомленні.

Небезпека мін

Рятувальники попереджають, що Україна через бойові дії забруднена вибуховими предметами. Особливо небезпечні території, звільнені від російських окупантів.

Окупанти залишають після себе не лише боєприпаси, а й міни, гранати та інші небезпечні предмети.

Українців закликають не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, узбережжя річок та інші відкриті місця.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.