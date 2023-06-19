В Харьковской области мужчина подорвался на мине

"Сегодня в деоккупированном Изюме в результате детонации неизвестного взрывоопасного предмета 52-летний мужчина получил ранения", - говорится в сообщении.

Пострадавшего госпитализировали с многочисленными осколочными поражениями.

При этом отмечается, что в регионе остается высокой минная опасность.

"Призываем не трогать взрывоопасные предметы. В случае обнаружения подозрительного предмета необходимо проинформировать ГСЧС по номеру 101 или полицию - 102", - говорится в сообщении.

Опасность мин

Спасатели предупреждают, что Украина из-за боевых действий загрязнена взрывчатыми предметами. Особенно опасны территории, освобожденные от российских оккупантов.

Оккупанты оставляют после себя не только боеприпасы, но и мины, гранаты и другие опасные предметы.

Украинцев призывают не посещать леса, лесополосы, поля, побережья рек и другие открытые места.

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