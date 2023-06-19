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У Харківській області чоловік підірвався на міні

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Понеділок 19 червня 2023 18:11
У Харківській області чоловік підірвався на міні Фото: У Харківській області чоловік підірвався на міні чоловік підірвався на міні (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У деокупованому Ізюмі Харківської області стався вибух. Чоловік підірвався на невідомому вибуховому предметі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Харківської ОВА в Telegram.

"Сьогодні в деокупованому Ізюмі внаслідок детонації невідомого вибухонебезпечного предмета 52-річний чоловік дістав поранення", - ідеться в повідомленні.

Постраждалого госпіталізували з численними осколковими ураженнями.

При цьому наголошується, що в регіоні залишається високою мінна небезпека.

"Закликаємо не чіпати вибухонебезпечні предмети. У разі виявлення підозрілого предмета необхідно поінформувати ДСНС за номером 101 або поліцію - 102", - йдеться в повідомленні.

Небезпека мін

Рятувальники попереджають, що Україна через бойові дії забруднена вибуховими предметами. Особливо небезпечні території, звільнені від російських окупантів.

Окупанти залишають після себе не лише боєприпаси, а й міни, гранати та інші небезпечні предмети.

Українців закликають не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, узбережжя річок та інші відкриті місця.

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