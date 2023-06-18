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У Харківській області чоловік наступив на протипіхотну міну

Фото: у Харківській області чоловік наступив на протипіхотну міну (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Житель Харківської області наступив на протипіхотну міну у траві. Чоловік отримав травму ноги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління ДСНС у Харківській області.

Інцидент стався у звільненому селі Токарівка сьогодні, 18 червня. Зазначається, що 52-річний чоловік випадково наступив на ворожу протипіхотну міну ПФМ-1 "Пелюстка", яка знаходилась у високій траві.

"Внаслідок вибуху чоловік отримав травматичну ампутацію пальців правої ступні. Наразі постраждалий перебуває на лікуванні у медичному закладі", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 11 червня в селі Нова Гусарівка Харківської області чоловік підірвався на міні, коли косив траву.

Небезпека мін

Нагадаємо, рятувальники попереджають, що Україна через бойові дії забруднена вибуховими предметами. Особливо небезпечні території, які були звільнені від російських окупантів. Росіяни залишають після себе не лише боєприпаси, але й міни, гранати та інші небезпечні предмети.

Українців закликають не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, узбережжя річок та інші відкриті місця.

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харковДСНСВибух