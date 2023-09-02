UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Харківській області через російські обстріли постраждали пенсіонери: є жертва

Фото: у Харківській області через російські обстріли постраждали пенсіонери (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російські снаряди вбили 60-річного чоловіка у Харківській області. Також поранення отримала літня жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

Росіяни протягом минулої доби з артилерії, мінометів та іншого важкого озброєння обстріляли прикордонні райони Харківщини.

У селі Вовчанські Хутори Чугуївського району російські боєприпаси пошкодили приватний будинок. Загинув 60-річний чоловік.

Крім того, окупанти з артилерії обстріляли місто Вовчанськ. Поранення отримала 73-річна жінка. Її госпіталізували.

Як зазначає ОВА, у Харківській області через обстріли за добу спалахнули три лісові пожежі.

Обстріли Харківської області

Варто зазначити, що окупанти майже щоденно обстрілюють Харківську область. Під удар ворога потрапляють прикордонні населені пункти або ті, які знаходяться поблизу лінії фронту.

Так, 26 серпня росіяни обстріляли кафе в селі Подоли Куп'янського району кафе. Внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей, ще одна особа отримала поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВійна в УкраїніВійна Росії проти України