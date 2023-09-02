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У Харківській області через російські обстріли постраждали пенсіонери: є жертва

Вовчанськ, Субота 02 вересня 2023 08:55
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У Харківській області через російські обстріли постраждали пенсіонери: є жертва Фото: у Харківській області через російські обстріли постраждали пенсіонери (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російські снаряди вбили 60-річного чоловіка у Харківській області. Також поранення отримала літня жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

Росіяни протягом минулої доби з артилерії, мінометів та іншого важкого озброєння обстріляли прикордонні райони Харківщини.

У селі Вовчанські Хутори Чугуївського району російські боєприпаси пошкодили приватний будинок. Загинув 60-річний чоловік.

Крім того, окупанти з артилерії обстріляли місто Вовчанськ. Поранення отримала 73-річна жінка. Її госпіталізували.

Як зазначає ОВА, у Харківській області через обстріли за добу спалахнули три лісові пожежі.

Обстріли Харківської області

Варто зазначити, що окупанти майже щоденно обстрілюють Харківську область. Під удар ворога потрапляють прикордонні населені пункти або ті, які знаходяться поблизу лінії фронту.

Так, 26 серпня росіяни обстріляли кафе в селі Подоли Куп'янського району кафе. Внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей, ще одна особа отримала поранення.

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