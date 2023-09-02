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В Харьковской области из-за российских обстрелов пострадали пенсионеры: есть жертва

Волчанск, Суббота 02 сентября 2023 08:55
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В Харьковской области из-за российских обстрелов пострадали пенсионеры: есть жертва Фото: в Харьковской области из-за российских обстрелов пострадали пенсионеры (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российские снаряды убили 60-летнего мужчину в Харьковской области. Также ранения получила пожилая женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

Россияне за прошедшие сутки из артиллерии, минометов и другого тяжелого вооружения обстреляли приграничные районы Харьковской области.

В селе Волчанские Хутора Чугуевского района российские боеприпасы повредили частный дом. Погиб 60-летний мужчина.

Кроме того, оккупанты из артиллерии обстреляли город Волчанск. Ранение получила 73-летняя женщина. Ее госпитализировали.

Как отмечает ОВА, в Харьковской области из-за обстрелов за сутки вспыхнули три лесных пожара.

Обстрелы Харьковской области

Стоит отметить, что оккупанты почти ежедневно обстреливают Харьковскую область. Под удар врага попадают пограничные населенные пункты или находящиеся вблизи линии фронта.

Так, 26 августа россияне обстреляли кафе в селе Подолы Купянского района кафе. В результате вражеской атаки погибли два человека, еще один человек получил ранения.

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