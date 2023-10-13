В Харківській області бензовоз підірвався на протитанковій міні, є загиблий

В Харківській області, біля села Явірське, на протитанковій міні підірвався автомобіль-бензовоз. Водій транспорту загинув.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

"Ворожа міна забрала життя ще одного цивільного мешканця Харківщини. Сьогодні, близько 11:00, біля села Явірське на ворожій протитанковій міні підірвався автомобіль-бензовоз", - пише Синєгубов.

За словами голова ОВА, наразі екстрені служби продовжують роботу на місці вибуху.

Мінна небезпека

Нагадаємо, що внаслідок війни з Росією, у фронтових регіонах залишається високою мінна небезпека. У зв'язку з цим цивільних закликають:

уникати невідомих й неперевірених ґрунтових доріг;

не чіпляти будь-які підозрілі предмети;

не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, заплави річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точились бої, або ж які перебували під окупацією.

У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про "знахідку" в ДСНС або ж в Нацполіцію за телефонами 101 й 102.

Як розповіла міністр економіки Юлія Свириденко, Україна пропонує союзникам брати під патронат окремі напрямки розмінування в країні, аби прискорити очищення території від вибухонебезпечних пристроїв.