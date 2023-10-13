В Харьковской области бензовоз подорвался на противотанковой мине, есть погибший

В Харьковской области, возле села Яворское, на противотанковой мине подорвался автомобиль-бензовоз. Водитель транспорта погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

"Вражеская мина унесла жизнь еще одного гражданского жителя Харьковской области. Сегодня, около 11:00, возле села Яворское на вражеской противотанковой мине подорвался автомобиль-бензовоз", - пишет Синегубов.

По словам главы ОГА, сейчас экстренные службы продолжают работу на месте взрыва.

Минная опасность

Напомним, что в результате войны с Россией, во фронтовых регионах остается высокой минная опасность. В связи с этим гражданских призывают:

избегать неизвестных и непроверенных грунтовых дорог;

не цеплять любые подозрительные предметы;

не посещать леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или же которые находились под оккупацией.

В случае обнаружения подозрительного предмета сообщите о "находке" в ГСЧС или в Нацполицию по телефонам 101 и 102.

Как рассказала министр экономики Юлия Свириденко, Украина предлагает союзникам брать под патронат отдельные направления разминирования в стране, чтобы ускорить очистку территории от взрывоопасных устройств.