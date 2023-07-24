У Харківській області автомобіль підірвався на протитанковій міні: водій загинув

У Харківській області автомобіль підірвався на протитанковій міні у неділю, 23 липня. Внаслідок чого водій загинув на місці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління ДСНС у Харківській області.

"О 15:15 стало відомо про надзвичайну подію, що трапилась біля села Пильна Липецької громади. Там легковий автомобіль підірвався на протитанковій міні",- йдеться в повідомленні.

Внаслідок вибуху водій загинув на місці. Наразі встановлюють його особу.

Заміновані території України

Варто зауважити, що на деокупованих територіях місцеві жителі регулярно натрапляють на міни. За даними ДСНС, потенційно небезпечними через замінування є третина від загальної площі України.

Рятувальники закликають українців не відвідувати ліси, поля, лісосмуги, узбіччя доріг, береги водойм тощо. Це може бути смертельно небезпечно.

Розмінування України

Через бойові дії та окупацію частина територій України забруднена вибухонебезпечними предметами. Деякі аналітики називають Україну найбільш замінованою країною у світі.

Тому Україна започатковує нову державну політику з гуманітарного розмінування, а також закликає інші країни допомогти у цій сфері.

Крім того, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв'ю РБК-Україна розповів про пріоритетні ділянки для розмінування. За його словами, мова йде у першу чергу про траси під лініями електропередач та поля.