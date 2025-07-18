У Харківській області аеророзвідники дроном "Баба Яга" знищили 11 укриттів ворога

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ОТУ "Харків".

"На Південно-Слобожанському напрямку аеророзвідники 4-го прикордонного загону ДПСУ у складі Сил оборони України нищать ворога з неба", - йдеться в дописі під відео.

Як повідомили захисники, під час нічного рейду вдалося влучно накрила 11 ворожих укриттів.

Дрон "Баба Яга"

Ударний дрон Vampire, відомий також як "Баба Яга" - це український безпілотник, гексакоптер важкого класу. Його розробка почалася влітку 2022 року.

Дрон може скидати різні боєприпаси, використовується для дистанційного мінування та перевезення корисних вантажів. У його арсеналі - спеціальні авіабомби, мінометні, протитанкові та протипіхотні міни.

Vampire обладнаний шістьома гвинтами та може підіймати у повітря до 15 кілограмів вантажу.