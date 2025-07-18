ua en ru
Пт, 18 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Харківській області аеророзвідники дроном "Баба Яга" знищили 11 укриттів ворога

Харківська область, П'ятниця 18 липня 2025 22:23
UA EN RU
У Харківській області аеророзвідники дроном "Баба Яга" знищили 11 укриттів ворога Фото: у Харківській області аеророзвідники дроном "Баба Яга" знищили 11 укриттів ворога (armyinform.com.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Українські аеророзвідники знищили 11 укриттів російських окупантів у Харківській області. Захисники використали вітчизняний дрон "Баба Яга".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ОТУ "Харків".

"На Південно-Слобожанському напрямку аеророзвідники 4-го прикордонного загону ДПСУ у складі Сил оборони України нищать ворога з неба", - йдеться в дописі під відео.

Як повідомили захисники, під час нічного рейду вдалося влучно накрила 11 ворожих укриттів.

Дрон "Баба Яга"

Ударний дрон Vampire, відомий також як "Баба Яга" - це український безпілотник, гексакоптер важкого класу. Його розробка почалася влітку 2022 року.

Дрон може скидати різні боєприпаси, використовується для дистанційного мінування та перевезення корисних вантажів. У його арсеналі - спеціальні авіабомби, мінометні, протитанкові та протипіхотні міни.

Vampire обладнаний шістьома гвинтами та може підіймати у повітря до 15 кілограмів вантажу.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила орієнтовно 1 039 830 військових.

Зокрема, за минулу добу втрати російської армії склали 1180 солдатів. Також вчора українські бійці знищили 3 танки, 9 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 135 дронів та іншу техніку ворога.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Війна в Україні Дрони
Новини
У Києві повторно оголосили тривогу, лунають вибухи
У Києві повторно оголосили тривогу, лунають вибухи
Аналітика
Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні