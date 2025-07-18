В Харьковской области аэроразведчики дроном "Баба Яга" уничтожили 11 укрытий врага
Украинские аэроразведчики уничтожили 11 укрытий российских оккупантов в Харьковской области. Защитники использовали отечественный дрон "Баба Яга".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ОТГ "Харьков".
"На Южно-Слобожанском направлении аэроразведчики 4-го пограничного отряда ГПСУ в составе Сил обороны Украины уничтожают врага с неба", - говорится в заметке под видео.
Как сообщили защитники, во время ночного рейда удалось точно накрыла 11 вражеских укрытий.
Дрон "Баба Яга"
Ударный дрон Vampire, известный также как "Баба Яга" - это украинский беспилотник, гексакоптер тяжелого класса. Его разработка началась летом 2022 года.
Дрон может сбрасывать различные боеприпасы, используется для дистанционного минирования и перевозки полезных грузов. В его арсенале - специальные авиабомбы, минометные, противотанковые и противопехотные мины.
Vampire оборудован шестью винтами и может поднимать в воздух до 15 килограммов груза.
Потери России в войне
По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 039 830 военных.
В частности, за минувшие сутки потери российской армии составили 1180 солдат. Также вчера украинские бойцы уничтожили 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 47 артиллерийских систем, 135 дронов и другую технику врага.
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