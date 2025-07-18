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В Харьковской области аэроразведчики дроном "Баба Яга" уничтожили 11 укрытий врага

Харьковская область, Пятница 18 июля 2025 22:23
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В Харьковской области аэроразведчики дроном "Баба Яга" уничтожили 11 укрытий врага Фото: в Харьковской области аэроразведчики дроном "Баба Яга" уничтожили 11 укрытий врага (armyinform.com.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские аэроразведчики уничтожили 11 укрытий российских оккупантов в Харьковской области. Защитники использовали отечественный дрон "Баба Яга".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ОТГ "Харьков".

"На Южно-Слобожанском направлении аэроразведчики 4-го пограничного отряда ГПСУ в составе Сил обороны Украины уничтожают врага с неба", - говорится в заметке под видео.

Как сообщили защитники, во время ночного рейда удалось точно накрыла 11 вражеских укрытий.

Дрон "Баба Яга"

Ударный дрон Vampire, известный также как "Баба Яга" - это украинский беспилотник, гексакоптер тяжелого класса. Его разработка началась летом 2022 года.

Дрон может сбрасывать различные боеприпасы, используется для дистанционного минирования и перевозки полезных грузов. В его арсенале - специальные авиабомбы, минометные, противотанковые и противопехотные мины.

Vampire оборудован шестью винтами и может поднимать в воздух до 15 килограммов груза.

Потери России в войне

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 039 830 военных.

В частности, за минувшие сутки потери российской армии составили 1180 солдат. Также вчера украинские бойцы уничтожили 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 47 артиллерийских систем, 135 дронов и другую технику врага.

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