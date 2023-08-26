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У Харківській області 10 тисяч споживачів без світла через обстріли окупантів

Харків, Субота 26 серпня 2023 13:18
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У Харківській області 10 тисяч споживачів без світла через обстріли окупантів Фото: у Харківській області 10 тисяч споживачів без світла через обстріли (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Аварійні відключення світла сталися у Харківській області 26 серпня через російські обстріли. Знеструмлено понад 10 тисяч споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики України.

Зазначається, що вночі через обстріл у Харківській області відключилася лінія електропередачі 110 кВ. Внаслідок цього знеструмлено 34 прикордонні населені пункти, без світла майже 10 тисяч споживачів.

"Також обстріл пошкодив газогін, що призвело до обмежень у постачанні абонентів", - йдеться у повідомленні.

За даними Міненерго, через ворожі обстріли залишаються знеструмленими частина абонентів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Херсонській, Чернігівській, Дніпропетровській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Також у Миколаївській області сталося розвантаження двох вітрових електростанцій. Причиною цього були птахи, які потрапили на лінії електропередачі.

Обстріли Харківської області

Варто зазначити, що окупанти майже щоденно обстрілюють Харківську область. Під удар ворога потрапляють прикордонні населені пункти або ті, які знаходяться поблизу лінії фронту.

Так, сьогодні росіяни обстріляли кафе в селі Подоли Куп'янського району кафе. Внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей, ще одна особа отримала поранення.

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