"Харківські угоди" перевірять на конституційність. КСУ відкрив провадження

Відповідне рішення 13 квітня ухвалила друга колегія суддів Другого сенату за конституційним зверненням 49 народних депутатів України.

"Суб’єкт права на конституційне звернення твердить, що невідповідність оспореної Угоди "принципам забезпечення національної безпеки, відсутність нормативно-правової бази для вчинення міжнародної угоди такого змісту, а також невідповідність вказаної угоди статті 17 Основного закону України" є підставою для визнання цієї Угоди неконституційною", - заявили в КСУ.

Вказано, що на одному із засідань Велика палата Суду визначить форму конституційного провадження у цій справі. Суддя-доповідач у справі - Сергій Головатий.

Нагадаємо, що наприкінці 2022 року було завершене розслідування щодо держзради колишнього президента-втікача Віктора Януковича та колишнього прем’єр-міністра Миколи Азарова.

Як встановили правоохоронці, саме вони підготували та імплементували так звані "Харківські угоди", що дозволило РФ мати достатньо ресурсів для окупації Криму в 2014 році та для повномасштабного вторгнення в Україну.

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