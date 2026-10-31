На Харківщині може стати так тепло, як нині в Криму: коли зміниться клімат

За три десятиліття середньорічна температура на Харківщині може наблизитись до тієї, яка сьогодні характерна для Криму. Це передбачає кліматичний сценарій RCP8.5.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух .

Що прогнозують вчені

Сучасні кліматичні моделі дають змогу оцінювати зміни до середини й кінця століття. Вони враховують різні сценарії розвитку людства, насамперед обсяги викидів парникових газів.

За оцінками Міжурядової групи експертів зі зміни клімату, діяльність людини є основною причиною сучасного глобального потепління.

За сценарієм RCP8.5 середньорічна температура на Харківщині може наблизитися до тієї, яка сьогодні характерна для Криму.

Однак це не означає, що зими в Харкові стануть такими самими, як у Криму. Йдеться про загальне потепління клімату, а сезонні особливості погоди та ймовірність сильних морозів зберігатимуться.

При цьому Балабух наголосила, що людство не обов'язково рухатиметься за найгіршим сценарієм RCP8.5. Майбутнє залежатиме від того, наскільки швидко вдасться скоротити викиди парникових газів, які впливають на зміну клімату.