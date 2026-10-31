В Харьковской области может стать так тепло, как сейчас в Крыму: когда изменится климат

За три десятилетия среднегодовая температура в Харьковской области может приблизиться к той, которая сегодня характерна для Крыма. Это предполагает климатический сценарий RCP8.5.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух .

Что прогнозируют ученые

Современные климатические модели позволяют оценивать изменения к середине и концу века. Они учитывают разные сценарии развития человечества, прежде всего объемы выбросов парниковых газов.

По оценкам Межправительственной группы экспертов по изменению климата деятельность человека является основной причиной современного глобального потепления.

По сценарию RCP8.5 среднегодовая температура в Харьковской области может приблизиться к той, которая сегодня характерна для Крыма.

Однако это не означает, что зимы в Харькове станут такими же, как в Крыму. Речь идет об общем потеплении климата, а сезонные особенности погоды и вероятность сильных морозов будут сохраняться.

При этом Балабух подчеркнула, что человечество не обязательно будет двигаться по худшему сценарию RCP8.5. Будущее будет зависеть от того, насколько быстро удастся сократить выбросы парниковых газов, влияющих на изменение климата.