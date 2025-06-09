У Харківській області пенсіонер під час відпочинку підірвався на невідомому предметі

У понеділок, 9 червня, житель Харкова підірвався на вибуховому пристрої, коли відпочивав біля водосховища. Йому відірвало частину ноги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції у Харківській області.

Правоохоронці також показали фото з місця інциденту.

На місці працювала слідчо-оперативна група. Поліція з’ясовує обставини трагедії та закликає громадян не відвідувати потенційно небезпечні території, особливо ті, де тривали бойові дії. У разі виявлення підозрілих предметів - одразу телефонуйте 101 або 102.

Внаслідок вибуху чоловік отримав важкі травми, зокрема - травматичну ампутацію верхньої третини гомілки. Його доставили до лікарні.

"79-річний житель міста Харків відпочивав на Печенізькому водосховищі та біля берега наступив на невідомий вибуховий пристрій", - розповіли у поліції.

Інцидент стався у селі Мартове, що входить до Печенізької громади у Харківській області.

Заміновані території України

Варто зауважити, що на деокупованих територіях місцеві жителі регулярно натрапляють на міни. За даними ДСНС, потенційно небезпечними через замінування є третина від загальної площі України.

Раніше у Харківській області під час виконання польових робіт трактор підірвався на невідомому вибухонебезпечному предметі. Також на Херсонщині поблизу села Трифонівка здетонувала російська вибухівка. Поранення отримав чоловік.

А в Одеській області група людей підірвалася на міні на пляжі у Затоці. Двоє загинуло, одна - зазнала поранень.

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