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У Харківській області пенсіонер під час відпочинку підірвався на невідомому предметі

Харків, Понеділок 09 червня 2025 13:30
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У Харківській області пенсіонер під час відпочинку підірвався на невідомому предметі Фото: На Харківщині пенсіонер підірвався на вибухівці (facebook/police.kharkov)
Автор: Ірина Глухова

У понеділок, 9 червня, житель Харкова підірвався на вибуховому пристрої, коли відпочивав біля водосховища. Йому відірвало частину ноги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції у Харківській області.

Інцидент стався у селі Мартове, що входить до Печенізької громади у Харківській області.

"79-річний житель міста Харків відпочивав на Печенізькому водосховищі та біля берега наступив на невідомий вибуховий пристрій", - розповіли у поліції.

Внаслідок вибуху чоловік отримав важкі травми, зокрема - травматичну ампутацію верхньої третини гомілки. Його доставили до лікарні.

На місці працювала слідчо-оперативна група. Поліція з’ясовує обставини трагедії та закликає громадян не відвідувати потенційно небезпечні території, особливо ті, де тривали бойові дії. У разі виявлення підозрілих предметів - одразу телефонуйте 101 або 102.

Правоохоронці також показали фото з місця інциденту.

У Харківській області пенсіонер під час відпочинку підірвався на невідомому предметі

Заміновані території України

Варто зауважити, що на деокупованих територіях місцеві жителі регулярно натрапляють на міни. За даними ДСНС, потенційно небезпечними через замінування є третина від загальної площі України.

Раніше у Харківській області під час виконання польових робіт трактор підірвався на невідомому вибухонебезпечному предметі. Також на Херсонщині поблизу села Трифонівка здетонувала російська вибухівка. Поранення отримав чоловік.

А в Одеській області група людей підірвалася на міні на пляжі у Затоці. Двоє загинуло, одна - зазнала поранень.

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