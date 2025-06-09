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В Харьковской области пенсионер во время отдыха подорвался на неизвестном предмете

Харьков, Понедельник 09 июня 2025 13:30
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В Харьковской области пенсионер во время отдыха подорвался на неизвестном предмете Фото: На Харьковщине пенсионер подорвался на взрывчатке (facebook/police.kharkov)
Автор: Ірина Глухова

В понедельник, 9 июня, житель Харькова подорвался на взрывном устройстве, когда отдыхал возле водохранилища. Ему оторвало часть ноги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции в Харьковской области.

Инцидент произошел в селе Мартовое, которое входит в Печенежскую громаду в Харьковской области.

"79-летний житель города Харьков отдыхал на Печенежском водохранилище и у берега наступил на неизвестное взрывное устройство", - рассказали в полиции.

В результате взрыва мужчина получил тяжелые травмы, в частности - травматическую ампутацию верхней трети голени. Его доставили в больницу.

На месте работала следственно-оперативная группа. Полиция выясняет обстоятельства трагедии и призывает граждан не посещать потенциально опасные территории, особенно те, где продолжались боевые действия. В случае обнаружения подозрительных предметов - сразу звоните 101 или 102.

Правоохранители также показали фото с места инцидента.

В Харьковской области пенсионер во время отдыха подорвался на неизвестном предмете

Заминированные территории Украины

Стоит заметить, что на деоккупированных территориях местные жители регулярно наталкиваются на мины. По данным ГСЧС, потенциально опасными из-за заминирования является треть от общей площади Украины.

Ранее в Харьковской области во время выполнения полевых работ трактор подорвался на неизвестном взрывоопасном предмете. Также на Херсонщине вблизи села Трифоновка сдетонировала российская взрывчатка. Ранения получил мужчина.

А в Одесской области группа людей подорвалась на мине на пляже в Затоке. Двое погибли, один - получил ранения.

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