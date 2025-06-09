В Харьковской области пенсионер во время отдыха подорвался на неизвестном предмете

В понедельник, 9 июня, житель Харькова подорвался на взрывном устройстве, когда отдыхал возле водохранилища. Ему оторвало часть ноги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции в Харьковской области.

Правоохранители также показали фото с места инцидента.

На месте работала следственно-оперативная группа. Полиция выясняет обстоятельства трагедии и призывает граждан не посещать потенциально опасные территории, особенно те, где продолжались боевые действия. В случае обнаружения подозрительных предметов - сразу звоните 101 или 102.

В результате взрыва мужчина получил тяжелые травмы, в частности - травматическую ампутацию верхней трети голени. Его доставили в больницу.

"79-летний житель города Харьков отдыхал на Печенежском водохранилище и у берега наступил на неизвестное взрывное устройство", - рассказали в полиции.

Инцидент произошел в селе Мартовое, которое входит в Печенежскую громаду в Харьковской области.

Заминированные территории Украины

Стоит заметить, что на деоккупированных территориях местные жители регулярно наталкиваются на мины. По данным ГСЧС, потенциально опасными из-за заминирования является треть от общей площади Украины.

Ранее в Харьковской области во время выполнения полевых работ трактор подорвался на неизвестном взрывоопасном предмете. Также на Херсонщине вблизи села Трифоновка сдетонировала российская взрывчатка. Ранения получил мужчина.

А в Одесской области группа людей подорвалась на мине на пляже в Затоке. Двое погибли, один - получил ранения.

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