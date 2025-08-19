Харківщина стає безпечнішою. Промарковано майже 40 кв. км замінованих територій

Програма гуманітарного розмінування Харківщини

У серпні 2025 завершується дворічний проєкт, який реалізувала організація FSD (Fondation suisse de déminage) у партнерстві з JTI Foundation на Харківщині.

Основними завданнями були: операційне розмінування, маркування забруднених територій і формування сталої технічної бази та кадрового потенціалу.

Проєкт складався з двох етапів:

Розгортання команд для очищення територій, нетехнічне обстеження та початкова робота з місцевими громадами (2023-2024);

Системне маркування виявлених небезпечних ділянок і передача їх місцевій владі (2024-2025).

Другий етап реалізовували в партнерстві з Асоціацією саперів України (АСУ), що отримала обладнання й технічну підтримку для розширення своїх можливостей і посилення незалежної операційної діяльності.

Для зміцнення технічної бази АСУ отримала обладнання: 4 пікапи, 8 металодетекторів, 16 комплектів індивідуального захисту та 4 причепи для перевезення спорядження.

"Участь українських команд на всіх етапах - від технічної реалізації до планування - принципове рішення. Це гарантує довгострокову ефективність і поступове передання знань усередині країни", - наголосили в FSD.

Фото: розмінування Харківщини (пресслужба JTI Foundation)

Мета програми полягала в посиленні здатності українських організацій і фахівців самостійно планувати, організовувати й виконувати операції з гуманітарного розмінування, проводити просвітницьку діяльність, використовувати сучасне обладнання відповідно до міжнародних стандартів, а також передавати ці знання іншим командам і регіонам у межах державної системи протимінної безпеки.

Загальний обсяг внеску JTI Foundation у проєкт становить понад 500 000 доларів США.

Зазначимо, за оцінками уряду України, понад третина території країни може бути потенційно забрудненою мінами та вибухонебезпечними залишками війни.

Харківська область - один із найбільш уражених регіонів, де системне очищення землі, маркування небезпечних зон і просвітницька робота серед населення критичні для гарантування безпеки й запуску процесів відновлення.

Результати та масштаби роботи

За час дії програми FSD та JTI Foundation вдалося досягти низки важливих результатів:

у перший рік роботи було очищено понад 854 м кв. землі від вибухонебезпечних предметів;

316 небезпечних ділянок площею 38,6 кв. км промарковано спеціальними попереджувальними знаками. Це одна з найбільших зафіксованих площ гуманітарного маркування в регіоні з 2022 року.

встановлено понад 5667 знаків уздовж територій протяжністю понад 135 км;

201 ділянку вже передано на баланс місцевої влади для подальшого очищення та використання;

проведено 436 навчальних занять із мінної безпеки, які відвідали понад 17 000 людей, серед них понад 12 000 дітей;

організовано освітні сесії не лише в Харківській області, а й у Києві, Бучі та Ірпені для родин, які постраждали після підриву Каховської ГЕС.

"Виявлення та маркування небезпечних територій безпосередньо впливають на безпеку людей та можливість відновлення життя в Харківській області. Це перший і критично важливий крок для повернення внутрішньо переміщених осіб і відновлення інфраструктури" - підкреслила координаторка проєкту в FSD Анастасія Штонда.

Завдяки реалізації програми були створені умови для безпечного доступу до об’єктів інфраструктури та сільськогосподарських земель.

Наприклад, після виявлення та маркування території під лінією електропередач стало можливим провести очищення цієї зони, і тим самим забезпечити доступ ремонтних і обслуговувальних бригад до ЛЕП. Це дозволило понад 48 000 мешканцям регіону відновити стабільний доступ до електроенергії.

Фото: очищення територій від вибухонебезпечних предметів (пресслужба JTI Foundation)

Підтримка JTI Foundation сприяла не лише в поточному виконанню проєкту, але й довготривалій сталості системи гуманітарного розмінування в Україні.

"Саме така модель - з прозорими цілями, чіткою роллю кожної сторони та повагою до локального контексту - дозволяє масштабувати зусилля та є проявом ефективного підходу до відновлення країни", - зазначив Андрій Фіта, заступник генерального директора з корпоративних зв’язків у JTI Україна.

Це приклад стратегічної філантропії JTI Foundation, яку фонд реалізує по всьому світу й в Україні, коли донорський внесок виходить за межі фінансування й трансформується в реальну інституційну спроможність.

Досвід проєкту доводить, що поєднання локальних знань, міжнародного досвіду, гнучкого фінансування й конструктивної взаємодії між партнерами дає змогу досягати конкретних результатів, які мають прямий вплив на безпеку, стабільність і повернення до нормального життя десятків тисяч людей, додали в JTI.