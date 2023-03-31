"Харківгаз" під контролем "Нафтогазу" на 80% збільшив ВТВ

Так, у січні "Харківгаз" відібрав з мереж ГТС на власні потреби 11,8 млн куб. м газу проти 7,2 млн куб. м роком раніше. А в лютому "потреби" компанії збільшилися вдвічі - до 9,2 млн куб. м проти 4,2 млн куб. м у лютому 2022 року.

Така динаміка є нехарактерною для Харківської області, у якій за підсумками 2022 року падіння промислового виробництва склало 40%.

У "Харківгазі" та керуючій компанії "Газмережі" відмовились коментувати перевитрати.

Збільшення ВТВ у такій прогресії - явище ненормальне і треба розбиратися, чому вони виникли, каже один з колишніх менеджерів Оператора ГТС, знайомий з тим, як використовують технічний газ облгази.

Як відомо, АТ "Харківгаз" перейшло від управління групи "Нафтогаз" у січні поточного року.

Раніше обсяги газу, закладені на виробничо-технологічні витрати, зросли у іншого оператора - ТОВ "Газорозподільні мережі України", яка входить в структуру НАК "Нафтогаз України" та управляє мережами в Кіровоградській області.

Згідно з даними НКРЕКП, після переходу мереж під управління нової компанії обсяг ВТВ компанії зріс з 24,2 млн куб. м до 26,4 млн куб. м.