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"Харківгаз" під контролем "Нафтогазу" на 80% збільшив ВТВ

Фото: "Харківгаз" під контролем "Нафтогазу" на 80% збільшив ВТВ (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Газорозподільна компанія "Харківгаз" під контролем "Нафтогазу", значно збільшила відбори газу на власні потреби з газотранспортної системи (ГТС). У січні-лютому на потреби ВТВ облгаз відібрав рекордні 21 млн куб. м замість 11 млн куб. м роком раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані "Оператора ГТС України".

Так, у січні "Харківгаз" відібрав з мереж ГТС на власні потреби 11,8 млн куб. м газу проти 7,2 млн куб. м роком раніше. А в лютому "потреби" компанії збільшилися вдвічі - до 9,2 млн куб. м проти 4,2 млн куб. м у лютому 2022 року.

Така динаміка є нехарактерною для Харківської області, у якій за підсумками 2022 року падіння промислового виробництва склало 40%.

У "Харківгазі" та керуючій компанії "Газмережі" відмовились коментувати перевитрати.

Збільшення ВТВ у такій прогресії - явище ненормальне і треба розбиратися, чому вони виникли, каже один з колишніх менеджерів Оператора ГТС, знайомий з тим, як використовують технічний газ облгази.

Як відомо, АТ "Харківгаз" перейшло від управління групи "Нафтогаз" у січні поточного року.

Раніше обсяги газу, закладені на виробничо-технологічні витрати, зросли у іншого оператора - ТОВ "Газорозподільні мережі України", яка входить в структуру НАК "Нафтогаз України" та управляє мережами в Кіровоградській області.

Згідно з даними НКРЕКП, після переходу мереж під управління нової компанії обсяг ВТВ компанії зріс з 24,2 млн куб. м до 26,4 млн куб. м.

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