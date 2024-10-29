Харків знову атакований ракето-бомбою "Грім-Є1": чим небезпечний російський гібрид

Як розповідає Defense Express, перші випадки застосування цього типу озброєння на території України були зафіксовані ще у 2023 році. Зокрема, у березні з’явилися фотографії залишків снаряда, знайдених буквально "у полі". Ці зображення стали одними з перших доказів використання Росією цього гібриду ракети та плануючої бомби.

У 2024-му окупанти продовжили застосовувати "Грім-Є1", хоча це траплялося рідко і здебільшого мало характер терористичних ударів по цивільних об’єктах. Зокрема, такі атаки були здійснені по школі та житловій п’ятиповерхівці в Мирнограді та Херсоні у лютому-березні поточного року.

Обстріли Харкова

31 серпня, під час чергового обстрілу Харкова, ворог, як й згадувалось вище, застосував "Грім-Є1", який є гібридом ракети та керованої авіаційної бомби (КАБ).

Чергове застосування терористами боєприпасу відбулось сьогодні, у ніч на 29 жовтня. Близько о 21 годині місто було атаковано КАБами, після чого голова олова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов заявив про ризик повторних ударів. Через деякий час стало відомо, що під атакою був центр Харкова. Зокрема з'явилась інформація про перших поранених, а також пошкодження медичного закладу, адміністративної установи та будівлі Держпрому, яка перебуває під охороною ЮНЕСКО.

Вже через декілька годин терористи вдруге за ніч атакували Харків. Тоді ж ворог поцілив по Основ'янському районі.

Згідно з даними Державної служби надзвичайних ситуацій, станом на сьому ранку було відомо про:

повністю зруйнований один будинок;

пошкодження 19 будинків;

пошкодження чотирьох автомобілів;

чотирьох загиблих.

Перед цим, вночі, речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко повідомив про 12 поранених внаслідок обстрілу міста. За його словами, близько о 22:00 терористи завдали чотири удари - два по області й два в районі міста.

Зокрема, згідно з попередніми даними, ворог атакував ФАБами з УМПК та гібридом авіабомби-ракети "Грім-Є1".

Що відомо про "Грім-Є1"

Вперше країна-терорист Росія представила "Грім" у 2015 році на авіасалоні МАКС, показавши дві модифікації цього озброєння:

варіант "Грім-Є1" оснащений реактивним двигуном;

"Грім-Е2" мав на той момент додаткову бойову частину.

Сам по собі боєприпас позиціонується як гібрид ракети та плануючої авіабомби на базі Х-38. Зокрема його максимальна дальність складає до 120 кілометрів.

Defense Express додає, що загалом проєкт здається вельми дивним, оскільки сама Х-38 володіє серйозними бойовими характеристиками:

здатна розвивати надзвукову швидкість до 2,2 Маха;

має дальність польоту до 40 км.

Ракета Х-38 спочатку створювалася як сучасна та небезпечна заміна для застарілих радянських Х-25 та Х-29.

"Грім-Є1" презентувався із бойовою частиною вагою 315 кілограмів та реактивним двигуном, тоді як "Грім-Є2" має додаткову бойову частину вагою 165 кг, але без реактивного двигуна. Максимальна дальність використання останнього становить до 65 кілометрів, а "Грім-Є1" - 120 кілометрів.