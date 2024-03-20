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Харків вдруге за день під ударом РФ. У місті лунають вибухи

Ілюстративне фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація вдруге за день середи, 20 березня, завдала удару по українському місту Харків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова в Telegram.

"Харків вдруге за сьогодні під ударом. У місті знову лунають вибухи", - написав Терехов.

У місті та області оголошено сигнал повітряної тривоги. За даними Повітряних сил, наразі існує застосування балістичного озброєння зі сходу.

Нагадаємо, сьогодні вдень росіяни вже завдали ракетного удару по місту. В результаті цього загинули 5 осіб, ще 5 лишаються зниклими безвісти.

Удар по Харкову 20 березня

У Харкові 20 березня пролунав вибух. Пізніше з'ясувалося, що окупанти вкотре вдарили по одному з районів Харкова. Під завалами можуть бути люди.

Пізніше стало відомо про попадання в Холодногірському районі, постраждалих і сильну пожежу. Наразі через обстріл Харкова 20 березня вже відомо про трьох загиблих та п'ятьох поранених. Окупанти вдарили по друкарні.

Нагадаємо, що крім пожежі, викликаної обстрілом російських окупантів, у Харкові горить одноповерхова складська будівля на вулиці Греківській, в районі Левади. Її гасять вісім підрозділів на автоцистернах.

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