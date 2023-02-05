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Харків під ударом, є "приліт" у центрі міста. Мешканців просять залишатися в укриттях

Фото: окупанти обстрілюють Харків 5 лютого (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Саме зараз російські окупанти обстрілюють Харків та область. В регіоні оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Увага! Жителі Харкова і області, окупанти завдають ударів! Залишайтеся в укриттях!" - йдеться в повідомленні.

Оновлено. За даними очільника регіону, зафіксовано "приліт" у центральній частині міста.

"Попередньо ракета С-300. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється", - додав він.

Оновлено. За даними мера Харкова Ігоря Терехова, окупанти вдарили по центру міста двома ракетами С-300.

"Дві ворожі ракети вдарили по центру Харкова. Потрапляння у Київському районі міста. Попередньо йдеться про ракети С-300", - розповів він.

За його словами, інформації про жертв удару поки немає - на місці потрапляння ракет вже працює ДСНС, розбирають завали та проводять пошукову операцію.

Нагадаємо, 29 січня у Харкові пролунав вибух. Пізніше влада підтвердила, що російські війська обстріляла місто. Окупанти випустили ракету С-300, яку влучила у житловий будинок у Київському районі.

Внаслідок атаки зруйнований останній поверх одного з під'їздів. Відомо про трьох постраждалих осіб та жертву. Через ракетний удар загинула літня жінка.

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