Харків під ударом, - мер міста

У ніч на 3 липня окупанти вкотре завдали удар по Харкову.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Ігоря Терехова.
"Місто під ударом. Будьте обережні", - написав він о 02:05.
За інформацією місцевих каналів, вибух був у передмісті. Проте чи дійсно це так, наразі офіційної інформації немає.
Раніше, ближче першої години ночі у Повітряних силах ЗСУ повідомили про відбій ракетної небезпеки всюди, де була огошена повітряна тривога. Але це не стосувалося Харківської області.
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