Харьков под ударом, - мэр города

В ночь на 3 июля оккупанты в очередной раз нанесли удар по Харькову.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Игоря Терехова.
"Город под ударом. Будьте осторожны", - написал он в 02:05.
По информации местных каналов, взрыв произошел в пригороде. Однако действительно ли это так, пока официальной информации нет.
Ранее, ближе к часу ночи в Воздушных силах ВСУ сообщили об отбое ракетной опасности повсюду, где была объявлена воздушная тревога. Но это не касалось Харьковской области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.