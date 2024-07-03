Харьков под ударом, - мэр города

"Город под ударом. Будьте осторожны", - написал он в 02:05.

По информации местных каналов, взрыв произошел в пригороде. Однако действительно ли это так, пока официальной информации нет.

Ранее, ближе к часу ночи в Воздушных силах ВСУ сообщили об отбое ракетной опасности повсюду, где была объявлена воздушная тревога. Но это не касалось Харьковской области.