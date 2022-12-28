Харків під обстрілом: мешканців просять залишатися у укриттях

"Увага, жителі Харкова та області. Перебувайте в укриттях. Окупанти наносять удари!" - розповів він.

Обстріл міста підтвердив і мер Харкова Ігор Терехов.

"Харків під обстрілом. Прошу всіх перебуває у укриттях і дотримуватись запобіжних заходів", - написав він.

При цьому заступник керівника ОП Кирило Тимошенко повідомив, що Росія завдала по місту ракетного удару.

"Харків, ракетний удар. Підрозділи ДСНС виїхали на місце події", - зазначив він у Telegram.

Оновлено 9.23. За даними Синєгубова, окупанти вдарили ракетами по Слобідському району Харкова.

"Працівники ДСНС виїхали на місце влучання. На цю хвилину даних про постраждалих немає. Інформація уточнюється", - додав він.