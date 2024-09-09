UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Харків частково залишився без світла через нічну атаку РФ

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У Харкові через нічний ворожий удар було частково знеструмлено Північну Салтівку та район селища Жуковського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Харківобленерго".

Фахівці "Харківобленерго" оперативно працюють над відновленням електропостачання. За попередньою інформацією, світло з'явиться у знеструмлених районах протягом декількох годин.

"Приносимо вибачення за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння", - йдеться у повідомленні. 

Нічна атака на Харків

Росія майже щодня здійснює обстріли Харкова, використовуючи керовані авіабомби, ударні дрони та ракети. В умовах нестачі засобів ППО та відсутності дозволу західних партнерів на використання їхньої зброї для ударів по російській території, Україна фактично не має можливості ефективно протидіяти цим атакам.

У ніч на 9 вересня російські сили завдали ударів по Харкову, використавши кілька керованих авіабомб. В результаті обстрілу Київського району пошкоджено приватні житлові будинки, виникла пожежа в гаражі та на прилеглій території.

Крім того, керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що обстріли також зачепили Малоданилівську громаду. Пошкоджено чотири приватні будинки, постраждалих не зафіксовано.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВійна в УкраїніСвітлофорВійна Росії проти України