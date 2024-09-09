Харьков частично остался без света из-за ночной атаки РФ

Ночная атака на Харьков

Россия почти ежедневно осуществляет обстрелы Харькова, используя управляемые авиабомбы, ударные дроны и ракеты. В условиях недостатка средств ПВО и отсутствия разрешения западных партнеров на использование их оружия для ударов по российской территории, Украина фактически не имеет возможности эффективно противодействовать этим атакам.

В ночь на 9 сентября российские силы нанесли удары по Харькову, использовав несколько управляемых авиабомб. В результате обстрелов Киевского района повреждены частные жилые дома, возник пожар в гараже и на прилегающей территории.

Кроме того, руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что обстрелы также затронули Малоданиловскую общину. Повреждены четыре частных дома, пострадавшие не зафиксированы.

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