UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Харизматичный экс-одноклубник Шевченко возглавил падший гранд Испании

Фото: Дженнаро Гаттузо времен "Наполи" (twitter.com/SSCNapoli)
Автор: Антон Федорцив

Главным тренером испанской "Валенсии" стал легендарный бывший хавбек итальянского "Милана" Дженнаро Гаттузо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

44-летний специалист возглавил "летучих мышей". С левантийцами итальянский тренер подписал контракт на три года.

Слухи о назначении Гаттузо появились несколько недель назад. Накануне итальянец прибыл в Валенсию, а клуб анонсировал его пришествие в соцсетях картинкой-загадкой.

Для Гаттузо-тренера "Валенсия" не станет первым иностранным опытом. Свою тренерскую карьеру он начал в 2013 году именно за пределами Италии, возглавив швейцарский "Сьон".

Позже специалист непродолжительное время работал с "Палермо", греческим ОФИ, а в 2015-2017 гг. тренировал "Пизу". Затем Гаттузо вернулся в "Милан", где работал с Примаверой, а в ноябре 2017-го возглавил первую команду "россонери".

Под руководством нового тренера "Милан" финишировал 6-м в Серии А и дошел до финала Кубка Италии. В сезоне 2018/19 "россонери" поднялись на одну ступеньку, но отстали от зоны Лиги чемпионов на 1 очко, поэтому Гаттузо отправили в отставку.

В ходе сезона 2019/20 он пришел в "Наполи", заменив Карло Анчелотти. В первой кампании финишировал с неаполитанцами на 7-й строчке, во второй – 5-м. Оставался без работы с лета 2021-го, хотя в прошлом году мог возглавить "Фиорентину".

К слову, мадридский "Реал" и хавбек Модрич пролонгировали контракт.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВаленсияЧемпионат Испании