Харизматичный экс-одноклубник Шевченко возглавил падший гранд Испании

44-летний специалист возглавил "летучих мышей". С левантийцами итальянский тренер подписал контракт на три года.

Слухи о назначении Гаттузо появились несколько недель назад. Накануне итальянец прибыл в Валенсию, а клуб анонсировал его пришествие в соцсетях картинкой-загадкой.

Для Гаттузо-тренера "Валенсия" не станет первым иностранным опытом. Свою тренерскую карьеру он начал в 2013 году именно за пределами Италии, возглавив швейцарский "Сьон".

Позже специалист непродолжительное время работал с "Палермо", греческим ОФИ, а в 2015-2017 гг. тренировал "Пизу". Затем Гаттузо вернулся в "Милан", где работал с Примаверой, а в ноябре 2017-го возглавил первую команду "россонери".

Под руководством нового тренера "Милан" финишировал 6-м в Серии А и дошел до финала Кубка Италии. В сезоне 2018/19 "россонери" поднялись на одну ступеньку, но отстали от зоны Лиги чемпионов на 1 очко, поэтому Гаттузо отправили в отставку.

В ходе сезона 2019/20 он пришел в "Наполи", заменив Карло Анчелотти. В первой кампании финишировал с неаполитанцами на 7-й строчке, во второй – 5-м. Оставался без работы с лета 2021-го, хотя в прошлом году мог возглавить "Фиорентину".