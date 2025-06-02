Haribo відкликає цукерки: у солодощах для дітей знайшли канабіс

Компанія Haribo відкликає з продажу партію цукерок Happy Cola F!ZZ після того, як у трьох 1-кілограмових упаковках виявили сліди канабісу. За даними Нідерландської служби безпеки харчових продуктів (NVWA), після вживання солодощів кілька людей, зокрема діти, поскаржилися на запаморочення та погане самопочуття.

"Як наркотик потрапив у цукерки - наразі невідомо", - заявив представник відомства.

Інцидент стався на сході Нідерландів. Подружжя з регіону Твенте звернулося до поліції після того, як їхні діти відчули себе "дуже погано" після вживання цукерок. Правоохоронці вже розслідують інцидент. Експертиза підтвердила наявність канабісу.

Що відкликають

Проблема стосується лише упаковок вагою 1 кілограм із терміном придатності до січня 2026 року та певним кодом продукту. Haribo пообіцяла повне відшкодування за всі повернуті упаковки.

У Нідерландах вже траплялися подібні випадки. У 2023 році шість дітей віком від 4 до 14 років отруїлися солодощами з THC (активна речовина канабісу). Хоча тоді це була некомерційна продукція. Поліція попереджає, що наркоторговці дедалі частіше використовують дитячі ласощі як прикриття, зокрема підробки желейних ведмедиків Haribo з THC.