Haribo відкликає цукерки: у солодощах для дітей знайшли канабіс

У Нідерландах Haribo відкликає із продажу цукерки. Це довелося зробити через те, що у солодощах виявили канабіс, внаслідок цього постраждали діти.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на The Guardian.
Компанія Haribo відкликає з продажу партію цукерок Happy Cola F!ZZ після того, як у трьох 1-кілограмових упаковках виявили сліди канабісу. За даними Нідерландської служби безпеки харчових продуктів (NVWA), після вживання солодощів кілька людей, зокрема діти, поскаржилися на запаморочення та погане самопочуття.
"Як наркотик потрапив у цукерки - наразі невідомо", - заявив представник відомства.
Інцидент стався на сході Нідерландів. Подружжя з регіону Твенте звернулося до поліції після того, як їхні діти відчули себе "дуже погано" після вживання цукерок. Правоохоронці вже розслідують інцидент. Експертиза підтвердила наявність канабісу.
Проблема стосується лише упаковок вагою 1 кілограм із терміном придатності до січня 2026 року та певним кодом продукту. Haribo пообіцяла повне відшкодування за всі повернуті упаковки.
У Нідерландах вже траплялися подібні випадки. У 2023 році шість дітей віком від 4 до 14 років отруїлися солодощами з THC (активна речовина канабісу). Хоча тоді це була некомерційна продукція. Поліція попереджає, що наркоторговці дедалі частіше використовують дитячі ласощі як прикриття, зокрема підробки желейних ведмедиків Haribo з THC.
Раніше РБК-Україна розповідало, що світ сколихнула несподівана правда про зелений мармеладний ведмедик Haribo. Виявилося, що він має смак не яблука чи лайма, як вважали багато хто, а полуниці. Це здивувало фанатів, які звикли асоціювати колір із кислими смаками. Haribo підтвердили: такий вибір - навмисний, щоб викликати "радість і несподіванку".
Також ми писали, що глазуровані сирки, які вважаються корисним перекусом, насправді можуть шкодити здоров’ю дітей. Вони часто містять багато цукру, трансжирів, барвників і майже не мають справжнього сиру. Експерти радять уважно читати склад і обирати натуральні альтернативи - йогурт без цукру, сир, фрукти чи горіхи.
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