Haribo отзывает конфеты: в сладостях для детей нашли каннабис

Компания Haribo отзывает из продажи партию конфет Happy Cola F!ZZ после того, как в трех 1-килограммовых упаковках обнаружили следы каннабиса. По данным Нидерландской службы безопасности пищевых продуктов (NVWA), после употребления сладостей несколько человек, в том числе дети, пожаловались на головокружение и плохое самочувствие.

"Как наркотик попал в конфеты - пока неизвестно", - заявил представитель ведомства.

Инцидент произошел на востоке Нидерландов. Супруги из региона Твенте обратились в полицию после того, как их дети почувствовали себя "очень плохо" после употребления конфет. Правоохранители уже расследуют инцидент. Экспертиза подтвердила наличие каннабиса.

Что отзывают

Проблема касается только упаковок весом 1 килограмм со сроком годности до января 2026 года и определенным кодом продукта. Haribo пообещала полное возмещение за все возвращенные упаковки.

В Нидерландах уже случались подобные случаи. В 2023 году шесть детей в возрасте от 4 до 14 лет отравились сладостями с THC (активное вещество каннабиса). Хотя тогда это была некоммерческая продукция. Полиция предупреждает, что наркоторговцы все чаще используют детские лакомства в качестве прикрытия, в частности подделки желейных мишек Haribo с THC.