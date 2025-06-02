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Haribo отзывает конфеты: в сладостях для детей нашли каннабис

Понедельник 02 июня 2025 13:10
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Haribo отзывает конфеты: в сладостях для детей нашли каннабис Фото: Конфеты Haribo отзывают из продажи (pixabay.com)
Автор: Татьяна Веремеева

В Нидерландах Haribo отзывает из продажи конфеты. Это пришлось сделать из-за того, что в сладостях обнаружили каннабис, в результате этого пострадали дети.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Компания Haribo отзывает из продажи партию конфет Happy Cola F!ZZ после того, как в трех 1-килограммовых упаковках обнаружили следы каннабиса. По данным Нидерландской службы безопасности пищевых продуктов (NVWA), после употребления сладостей несколько человек, в том числе дети, пожаловались на головокружение и плохое самочувствие.

"Как наркотик попал в конфеты - пока неизвестно", - заявил представитель ведомства.

Инцидент произошел на востоке Нидерландов. Супруги из региона Твенте обратились в полицию после того, как их дети почувствовали себя "очень плохо" после употребления конфет. Правоохранители уже расследуют инцидент. Экспертиза подтвердила наличие каннабиса.

Что отзывают

Проблема касается только упаковок весом 1 килограмм со сроком годности до января 2026 года и определенным кодом продукта. Haribo пообещала полное возмещение за все возвращенные упаковки.

В Нидерландах уже случались подобные случаи. В 2023 году шесть детей в возрасте от 4 до 14 лет отравились сладостями с THC (активное вещество каннабиса). Хотя тогда это была некоммерческая продукция. Полиция предупреждает, что наркоторговцы все чаще используют детские лакомства в качестве прикрытия, в частности подделки желейных мишек Haribo с THC.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что мир всколыхнула неожиданная правда о зеленом мармеладном мишке Haribo. Оказалось, что он имеет вкус не яблока или лайма, как считали многие, а клубники. Это удивило фанатов, которые привыкли ассоциировать цвет с кислыми вкусами. Haribo подтвердили: такой выбор - намеренный, чтобы вызвать "радость и неожиданность".

Также мы писали, что глазированные сырки, которые считаются полезным перекусом, на самом деле могут вредить здоровью детей. Они часто содержат много сахара, трансжиров, красителей и почти не имеют настоящего сыра. Эксперты советуют внимательно читать состав и выбирать натуральные альтернативы - йогурт без сахара, творог, фрукты или орехи.

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