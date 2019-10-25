Happy Woman's Day — это день, который позволит тебе посмотреть на себя другими глазами. Здесь ты найдёшь то, чего не хватает для полного счастья!

Полюбить и принять себя такой какая ты есть, найти баланс между внутренним и внешним миром — миссия нашего фестиваля. Эксперты подскажут, как тебе замечательной начать реализовывать свои мечты и перестать бояться того заветного «А вдруг?!

Кроме этого, тебя ждет море положительных эмоций и полезных подарков.

Мы предлагаем тебе:

- выступления экспертов красоты и здоровья, психологов, владельцев бизнеса, фитнес-тренеров и многих других.

- участие в практических мастер-классах;

- бренд-зону с товарами для красоты и здоровья;

- нетворкинг и интересные знакомства

Happy Woman’s Day — фестиваль для самовыражения женщины в творчестве и карьере, осознанной любви к себе без оценок и мнения социума.

30 ноября 2019, 10.00 - 18.00

Киев, Крещатик 7/11, ADMIRAL HALL, +38 (094) 821 29 83

Билеты от 500 грн. до 700 грн..

Групповой: ты со своей подружкой 500 грн.

Купить билеты и узнать больше о фестивале: http://happywomansday.com

Приходи, будет весело и интересно!

