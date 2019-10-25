Happy Woman's Day - це день, який дозволить тобі подивитися на себе іншими очима. Тут ти знайдеш те, чого не вистачає для повного щастя!

Полюбити і прийняти себе такою яка ти є, знайти баланс між внутрішнім і зовнішнім світом - місія нашого фестивалю. Експерти підкажуть, як тобі чудовій почати реалізовувати свої мрії і перестати боятися того страшного «А раптом?!

Крім цього, тебе чекає море позитивних емоцій і корисних подарунків.

Ми пропонуємо тобі:

- виступи експертів краси і здоров'я, психологів, власників бізнесу, фітнес-тренерів та багатьох інших цікавих спікерів;

- участь у практичних майстер-класах;

- бренд-зону з товарами для краси і здоров'я;

- нетворкінг і цікаві знайомства.

Happy Woman's Day - фестиваль для самовираження жінки в творчості і кар'єрі, усвідомленої любові до себе без оцінок і думки від соціуму.

30 листопада 2019, 10.00 - 18.00

Київ, Хрещатик 7/11, ADMIRAL HALL, +38 (094) 821 29 83

Квитки від 500 грн. до 700 грн ..

Груповий: ти зі своєю подружкою 500 грн.

Купити квитки і дізнатися більше про фестиваль: http://happywomansday.com

Приходь, буде весело і цікаво!