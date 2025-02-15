ХАМАС звільнив ще трьох ізраїльських заручників під час шостого обміну

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) підтвердила, що терористи передали Червоному Хресту трьох заручників, яких захопили під час нападу 7 жовтня 2023 року. Вони пробули в полоні 498 днів.

Сьогодні були звільнені - Олександр Труфанов (громадянин Ізраїлю та Росії), Сагі Декель-Хен (громадянин Ізраїлю та США), Яїр Горн (громадянин Ізраїлю, репатріант з Аргентини).

Ізраїль натомість зобов'язався відпустити з в'язниць 369 палестинських ув'язнених. З них 36 було засуджено до довічного ув'язнення. Ще 333 - жителі Сектору Газа, заарештовані після 7 жовтня 2023 року.

Варто додати, що це вже шостий обмін заручниками між Ізраїлем та ХАМАС.