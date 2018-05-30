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Інтерв'ю

ХАМАС заявив про припинення вогню з Ізраїлем

НовиниПолітика    30.05.2018 - 11:17
Фото: ізраїльська армія (idfblog.com)
Фото: ізраїльська армія (idfblog.com)

Майже добу сторони обмінювалися ракетними ударами

Правлячий в секторі Газа рух ХАМАС оголосив про досягнення домовленостей відновити режим припинення вогню з Ізраїлем після обміну ударами, який тривав майже добу. Про це повідомляє видання Reuters.

Зокрема, повідомляється, що вночі палестинці обстрілювали ракетами південні райони Ізраїлю, а ізраїльтяни знову бомбили об'єкти бойовиків в секторі Газа, проте з ранку в зоні протистояння встановилося затишшя.

"В останні години, після того, як опір змогло відбити агресію і не допустити переписування правил гри, було зроблено безліч посередницьких зусиль і досягнуті домовленості щодо повернення до взаимопониманиям про припинення вогню в секторі Газа... наскільки сили окупації будуть його дотримуватися", - сказано в заяві ХАМАС.

У середу міністр ізраїльської розвідки Ісраель Кац ухилився від питання про те, Ізраїль погодився на припинення вогню, але сказав, що він не зацікавлений в ескалації війни.

"Все залежить від Хамасу. Якщо він продовжить (атакувати), я не знаю, якою буде його доля", - сказав Кац.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, армія Ізраїлю завдала серію ударів по об'єктам ХАМАС у секторі Газа

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Теги публікації: ХАМАС, Ізраїль  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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