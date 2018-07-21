ХАМАС заявив про припинення вогню з Ізраїлем
Наразі в уряді Ізраїлю таку інформацію ще не підтвердили
Бойовики радикального палестинського руху ХАМАС оголосили про припинення вогню з Ізраїлем у Секторі Газа. Про це заявив речник ХАМАСу, повідомляє Reuters.
"ХАМАС заявив в суботу, що погодився на перемир'я з Ізраїлем в Секторі Газа, через день після того, як зіткнення убили ізраїльського солдата і чотирьох палестинців уздовж кордону", - йдеться в повідомленні.
Як заявив представник руху, умови перемир'я було узгоджено з ізраїльським урядом, а посередниками між сторонами виступили Єгипет та ООН.
Повідомляється, що наразі в уряді Ізраїлю таку інформацію ще не підтвердили, проте ізраїльські військові повідомили, що не проводять операції проти ХАМАСу в Секторі Газа.
Нагадаємо, раніше сторони конфлікту у Секторі Газа домовлялися про перемир'я у травні поточного року.