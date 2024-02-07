ХАМАС запропонувало мирну угоду, Байден назвав її "зухвалою", - Reuters

У своїй заяві палестинці відреагували "в позитивному дусі, забезпечивши всеосяжне і повне припинення вогню, припинення агресії проти нашого народу, надання допомоги, притулку й відновлення, зняття облоги з Сектора Газа і досягнення обміну полоненими".

Високопоставлений представник ХАМАС Газі Хамад повідомив агентству, що угруповання прагне звільнити якомога більшу кількість палестинських ув'язнених в Ізраїлі.

Офіс прем'єрміністра Ізраїлю пізно ввечері у вівторок повідомив, що деталі відповіді палестинських бойовиків "ретельно оцінюються офіційними особами, які беруть участь у переговорах".

Натомість президент США Джо Байден хоч і визнав певні зрушення щодо угоди, але назвав реакцію ХАМАСу "дещо зухвалою", не уточнивши подробиць.

"Ми не впевнені, де це відбувається. Наразі тривають переговори", - сказав він у Вашингтоні.

Держсекретар США Ентоні Блінкен пообіцяв обговорити відповідь ХАМАСу з ізраїльськими офіційними особами під час свого візиту до країни в середу.

"Попереду ще багато роботи, але ми продовжуємо вірити, що угода можлива і навіть необхідна", - сказав Блінкен на прес-конференції з прем'єр-міністром і міністром закордонних справ Катару, шейхом Мохаммедом бін Абдулрахманом Аль Тані.

Шейх Мохаммед назвав відповідь ХАМАСу загалом "позитивною", але відмовився повідомити будь-які подробиці.

Анонімний представник ХАМАС підтвердив агентству Reuters, що палестинський ісламістський рух не допустить звільнення заручників без гарантій, що війна закінчиться, а ізраїльські війська покинуть Сектор Газа.

Запропонована угода була розроблена понад тиждень тому керівниками американської та ізраїльської розвідок на зустрічі з єгиптянами і катарцями, забезпечить звільнення решти заручників, які утримуються бойовиками в Газі, в обмін на тривалу паузу в бойових діях.

Наближені до переговорів джерела повідомили, що перемир'я триватиме щонайменше 40 днів, упродовж яких бойовики звільнять цивільних осіб з-поміж решти заручників, яких вони утримують. Наступними етапами будуть передача солдатів і тіл заручників в обмін на звільнення ув'язнених в Ізраїлі палестинців.

Обмін заручниками

Ізраїль розпочав військовий наступ у Газі після того, як 7 жовтня бойовики з контрольованої ХАМАСом Гази вбили 1200 людей і захопили 253 заручників на півдні Ізраїлю.

Міністерство охорони здоров'я Гази заявляє, що внаслідок військової кампанії Ізраїлю загинули щонайменше 27 585 палестинців, ще тисячі, як побоюються, поховані під завалами.

Головний військовий речник Ізраїлю контр-адмірал Даніель Хагарі повідомив, що 31 із заручників, які залишаються в Газі, були оголошені мертвими. Раніше Ізраїль заявляв, що 136 заручників все ще утримуються в Газі після того, як 110 були звільнені у рамках єдиного перемир'я, досягнутого в листопаді, коли Ізраїль також звільнив 240 палестинців, яких він утримував.

Посилаючись на ізраїльську оцінку, якою поділилися з американськими та єгипетськими офіційними особами, газета Wall Street Journal повідомила, що до 50 заручників можуть бути мертвими, тобто близько 80 заручників, які утримуються ХАМАСом, усе ще живі.

Палестинці сподіваються, що дипломатичні зусилля Блінкена закріплять перемир'я до того, як ізраїльські війська почнуть штурм міста Рафах на півдні Сектора Газа біля кордону з Єгиптом. У місті переховуються більше половини 2 млн 300 тис. населення Гази, у сконструйованих переважно з пластику громадських будівлях і наметах.

Переговори щодо припинення вогню у Секторі Газа

Держсекретар США Ентоні Блінкен 6 лютого вшосте відправився з візитом країнами Близького Сходу з початку війни між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС у жовтні 2023 року. Керівник американської дипломатії прибув у столицю Катару, місто Доха, де зустрівся зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мохаммедом бін Салманом.

Під час візиту до Ізраїлю наприкінці січня Блінкен висловив стурбованість "постійними" повідомленнями про ізраїльські удари, які потрапляють або в гуманітарні об'єкти, або призводять до загибелі великої кількості цивільних осіб.

Тим часом ЗМІ повідомляють, що угода між Ізраїлем та ХАМАС про припинення вогню й обміну заручниками відтерміновується через суперечки у керівництві палестинського руху.

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