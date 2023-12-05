ХАМАС, ймовірно, атакував військову базу Ізраїлю, де знаходиться ядерна зброя, - NYT

Ракета, ймовірно, випущена бойовиками ХАМАС під час атаки на Ізраїль 7 жовтня, влучила в ізраїльську військову базу, де, нібито, зберігається ядерна зброя Єрусалима.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

За даними видання, ракета, яка, ймовірно, була випущена палестинськими бойовиками ХАМАС під час вторгнення в Ізраїль потрапила у військову базу "Сдот-Міха", що в 42 кілометрах від Єрусалиму.

За оцінкою директора проекту ядерної інформації Федерації американських вчених Ганса Крістенсена, в тому районі, швидше за все, зберігається від 25 до 50 ядерних пускових установок "Єрихон".

"Ці боєголовки, швидше за все, зберігаються в окремому місці подалі від бази, тому вони не перебували під загрозою під час атаки", - сказав Крістенсен.

Зазначається, що хоч самі ракети не були пошкоджені, проте під час атаки почалося займання на прилеглій території.

New York Times стверджує, що це перший відомий випадок удару палестинських бойовиків по об'єкту, який, ймовірно, містить ядерну зброю. При цьому наголошується, що незрозуміло, чи знав ХАМАС про це, чи об'єкт став ціллю випадково.

Війна Ізраїлю і ХАМАС

Нагадаємо, бойовики ХАМАСу 7 жовтня вторглися до Ізраїлю. Терористи почали вбивати та викрадати як військових, так і цивільних людей. Незабаром Єрусалим оголосив операцію "Залізні мечі" і обстрілював місця терористів у Секторі Газа.

24 листопада між Ізраїлем та ХАМАСом почалось тимчасове перемир'я для звільнення полонених. Тоді ж сторони домовилися про припинення вогню на чотири дні, однак вирішили продовжити його ще на два дні з умовою, що бойовики звільнять більше заручників.

1 грудня Ізраїль відновив бойові дії у Секторі Газа. У ЦАХАЛі заявили, що ХАМАС порушив умови перемир'я.

За словами міністра оборони Ізраїлю Йоава Галланта, Ізраїль відновив вогонь після відмови ХАМАСу звільнити заручників, серед яких двоє дітей.