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ХАМАС використовує лікарні для зберігання там зброї, - Білий дім

Фото: ХАМАС використовує лікарні для зберігання зброї (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Білий дім має інформацію стосовно того, що бойовики ХАМАС у Газі використовують лікарні та тунелі під ними, щоб утримувати там заручників та зберігати зброю.

Про це заявив речник Ради національної безпеки Джон Кірбі, передає РБК-Україна з посиланням на NBC.

Кірбі наголосив, що інформація походить від розвідки США, в той же час, ХАМАС заперечує таке використання лікарень.

Війна Ізраїлю з ХАМАС

На початку жовтня бойовики ХАМАС розпочали масштабне вторгнення до Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали як військових, так і мирних жителів. У відповідь Ізраїль оголосив військову операцію проти бойовиків "Залізні мечі".

У її рамках ЦАХАЛ розширив наземну операцію у Секторі Газа. У регіон було введено війська та техніка.

За даними Сил оборони Ізраїлю, ХАМАС втратив контроль над північною частиною Сектору Газа, тому що десятки тисяч людей перейшли на південну сторону.

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ХАМАССектор ГазаІзраїль