ХАМАС использует больницы для хранения там оружия, - Белый дом

Кирби подчеркнул, что информация происходит от разведки США, в то же время ХАМАС отрицает такое использование больниц.

Война Израиля с ХАМАС

В начале октября боевики ХАМАС начали масштабное вторжение в Израиль. Они убивали и угоняли как военных, так и мирных жителей. В ответ Израиль объявил военную операцию против боевиков "Железные мечи".

В ее рамках ЦАХАЛ расширил наземную операцию в Секторе Газа . В регион были введены войска и техника.

По данным Сил обороны Израиля, ХАМАС потерял контроль над северной частью Сектора Газа, потому что десятки тысяч человек перешли на южную сторону.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.