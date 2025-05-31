ХАМАС відповів на план США про припинення вогню в Газі: що говорять в Ізраїлі

"Після раунду національних консультацій і виходячи з нашої глибокої відповідальності перед нашим народом і його стражданнями, Ісламський рух опору (ХАМАС) сьогодні представив свою відповідь на останню пропозицію спецпредставника США Стіва Віткоффа", - йдеться в заяві.

Там зазначили, що пропозиція спрямована на досягнення постійного припинення вогню, всеосяжного виведення військ Ізраїлю із сектору Газа, а також "забезпечення потоку допомоги нашому народові і нашим сім'ям у секторі".

У рамках угоди ХАМАС звільнить 10 живих ізраїльських в'язнів і поверне 18 тіл в обмін на узгоджену кількість палестинських в'язнів. При цьому угруповання не уточнило, приймає воно чи відхиляє цю пропозицію.

Associated Press пише, що ХАМАС, який визнаний терористичною організацією Сполученими Штатами, ЄС і багатьма іншими країнами, домагається внесення поправок до деяких пунктів американської пропозиції. Зокрема терміни звільнення заручників, доставки допомоги і виведення ізраїльських військ.

У коментарі The Times of Israel, високопоставлений чиновник Ізраїлю повідомив, що відповідь ХАМАС на пропозицію США "ще не отримано від посередників" (імовірно, мається на увазі ізраїльська сторона).

Раніше представник ХАМАС повідомив Reuters, що угруповання позитивно відреагувало на представлений цього тижня документ, але попросило внести в нього деякі поправки.

Крім того, анонімний чиновник Ізраїлю сказав ізраїльським журналістам, що Єрусалим розглядає відповідь ХАМАС на пропозицію Віткоффа як "фактичну відмову" через численні поправки, внесені угрупованням.

Джерело, яке брало участь у переговорах, повідомило The Times of Israel, що посередники все ще намагаються пом'якшити вимоги ХАМАС щодо угоди.